FIA en FOM begraven strijdbijl en kondigen strategisch plan aan

De FIA en de FOM leefden in de afgelopen maanden op gespannen voet. De twee organisaties zorgden voor frustratie, en dat zorgde voor geruchten. Ze proberen hun band te verbeteren, en vandaag zijn ze met een statement naar buiten gekomen waarin ze een strategisch plan aankondigen.

De FIA en de FOM zijn samen verantwoordelijk voor de Formule 1. Autosportfederatie FIA gaat over de technische en sportieve regels, terwijl de FOM gaat over onder meer de kalender. In de afgelopen maanden kwamen er wat scheurtjes in de samenwerking. FIA-president Mohammed Ben Sulayem keurde de plannen van Andretti goed, terwijl de FOM helemaal niet zat te wachten op een nieuw team.

De Andretti-affaire was één van de zaken waar duidelijk werd dat de FOM en de FIA op gespannen voet leefden. Vandaag is duidelijk geworden dat ze de lucht willen klaren. In een statement komen de organisaties met een duidelijk plan: "Het wereldkampioenschap Formule 1 is nog nooit zo sterk geweest en het groeit wereldwijd. De FIA en de Formule 1 streven ernaar om de beste resultaten voor de hele sport te leveren. Daarom ontwikkelen beide partijen een nieuw strategisch plan waardoor we gebruik kunnen maken van deze kansen en we het potentieel van de Formule 1 in de komende jaren kunnen vergroten."