Mercedes steunt Hamilton: "Daar is hij het slachtoffer van"

Het team van Mercedes is op een rampzalige wijze aan het seizoen begonnen. De Duitse renstal blijft ver achter op de concurrentie, en vooral Lewis Hamilton worstelt met zijn auto. Volgens Andrew Shovlin is Hamilton het slachtoffer van het voortdurend experimenteren met de afstelling.

Mercedes wilde dit jaar echt weer gaan meestrijden om de topresultaten. Het concept werd aangepast en ze begonnen vol goede hoop aan het nieuwe seizoen. Maar al snel werd duidelijk dat ze nog steeds kampen met enorm veel problemen. Lewis Hamilton wil zijn laatste jaar bij Mercedes graag mooi afsluiten, maar vooralsnog presteert hij zeer wisselvallig. De teleurstelling is elk weekend van zijn gezicht af te lezen.

Volgens Trackside Engineering Director Andrew Shovlin ligt dit ook aan het feit dat Hamilton veelvuldig experimenteert met de set-up. Het Mercedes-kopstuk legt het uit in een interview met Auto, Motor und Sport: "Het gaat vooral om meer leren over de auto. Lewis staat veelal open voor grote veranderingen aan de afstelling van dit jaar. Hij wil beter weten hoe hij het maximale uit de auto kan halen. Lewis is daar soms slachtoffer van geworden, maar als je niets verandert, dan leer je ook helemaal niets. Het zou fout zijn om te zeggen dat het is wat het is, en dat we er het beste van moeten maken."