FIA schrijft tender uit voor lichtere halo

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. De FIA wil het gewicht van de auto's dan gaan terugdringen, en daarvoor kijken ze naar meerdere oplossingen. Ze willen dat de halo iets lichter wordt, en ze hebben nu een tender uitgeschreven voor de periode 2026 tot en met 2030.

De nieuwe reglementen van 2026 zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek. In dat jaar gaan er nieuwe regels gelden die ervoor zorgen dat zowel de motoren als de auto's zelf er volledig anders uit gaan zien. Nog niet alle details zijn bekend, maar het is wel duidelijk dat de FIA graag lichtere auto's wil zien. Momenteel geldt er een minimumgewicht van 798 kilogram, en de FIA wil dit omlaag brengen.

De autosportfederatie heeft nu een zogenaamde tender geopend voor een lichtere halo. De cockpitbeschermer weegt momenteel ongeveer zeven kilo, en de FIA wil daar op gaan besparen. Het gaat niet om een enorme gewichtsbesparing, want in de tender staat dat de nieuwe halo niet meer dan zes kilogram mag wegen. De tender staat nu open, maar de huidige teams, of entiteiten die aan de teams verbonden zijn, mogen niet meedoen aan de inschrijving. De partijen die interesse hebben, moeten een dossier inleveren waaruit blijkt dat ze de geschikte technische capaciteiten hebben.