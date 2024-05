Wolff realistisch: "Eerste zes races waren niet makkelijk"

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. Het team van Mercedes hoopt daar te kunnen scoren, maar men blijft realistisch. Toto Wolff hoopt stappen te kunnen zetten, maar hij weet ook dat het team slecht aan het seizoen is begonnen.

Het team van Mercedes kende een rampzalige start van het seizoen. Ze gooiden voor dit jaar het gehele concept om, maar dat heeft geen invloed. De Duitse renstal kan Red Bull Racing niet bijhouden, en zelfs klantenteams McLaren en Aston Martin zijn regelmatig sneller. Het zorgt voor frustratie bij Mercedes, en Lewis Hamilton en George Russell moeten het doen met een strijd in het middenveld.

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt op een beter resultaat op het circuit van Imola. In de vooruitblik van Mercedes is hij echter enorm realistisch: "De eerste zes races waren niet makkelijk, maar we moesten erachter komen wat we moesten verbeteren, en we hebben een duidelijk pad daarvoor uitgestippeld. Het zal een paar races gaan duren voordat we daar de vruchten van kunnen plukken, maar iedereen werkt er hard aan om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. We willen ons pakket maximaliseren, en we nemen wat updates mee naar Imola. Hopelijk kunnen ze ons in de juiste richting helpen."