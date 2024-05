Prachtig eerbetoon voor Senna in Monaco

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Ayrton Senna overleed bij een ongeval op het circuit van Imola. Er worden deze dagen veel eerbetonen gehouden voor de legendarische Senna. Ook tijdens de Historische Grand Prix van Monaco werd er gisteren op een bijzondere manier stilgestaan bij Senna.

In Monaco wordt dit weekend de traditionele Historische Grand Prix gehouden. Veel klassieke Formule 1-wagens komen in actie op het circuit in Monaco. McLaren-CEO Zak Brown is ook aanwezig, en gisteren werd er een speciale run georganiseerd voor Senna. McLaren Academy-coureurs Gabriel Bortoleto en Cristina Gutiérrez bestuurden de kart en de Formule Ford uit het begin van Senna's loopbaan. Voormalig Formule 1-coureur Eddie Irvine kroop achter het stuur van Senna's Ralt waarmee hij in 1983 in Macau won. Stefan Johansson, Thierry Boutsen en Bruno Senna bestuurden historische Formule 1-wagens.

It's more than a tribute, it's a 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 💛💚💙



--



Plus qu'un hommage, une 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 💛💚💙 #GrandPrixMonacoHistorique #MonacoCircuit #SennaSempre



©️ ACM Follete pic.twitter.com/B9qSQnlebp