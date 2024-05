Williams bevestigt gesprekken met Newey

De zaak rondom Adrian Newey begint steeds grotere vormen aan te nemen. Eerder deze week werd bekend dat de topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull Racing, en meerdere teams hengelen naar zijn diensten. Ook het team van Williams heeft interesse in Newey.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. Hij stond aan de wieg van alle titelwinnende wagens van Red Bull, dus zijn vertrek is zeker een flinke tegenslag voor de Oostenrijkse renstal. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams azen op zijn handtekening. In de Italiaanse pers zijn ze ervan overtuigd dat hij dicht bij een deal met Ferrari is, terwijl ook Aston Martin interesse lijkt te hebben.

Vlak voor de eerste vrije training in Miami gaf Williams-teambaas James Vowles echter aan dat ook zijn team in gesprek is met Newey. De ontwerper werkte in de jaren '90 al voor Williams, en Vowles geeft aan Motorsport.com aan dat hij deze succesperiode graag een vervolg wil geven: "De gesprekken zijn nog in een vroeg stadium. Maar zijn we in gesprek? Ja." Vowles stelt dat het niet bij één gesprek blijft: "Ik ken Adrian al een tijdje en ik heb vrijdag met hem gesproken. Ik weet vrij zeker dat ik binnenkort nog een keer met hem in gesprek ga. Hij is een icoon van de sport, daar bestaat geen twijfel over."