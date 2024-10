Alonso stuurde Newey een berichtje om hem te overtuigen

Het team van Aston Martin kan vanaf volgend jaar profiteren van de kennis van Adrian Newey. De topontwerper komt over van Red Bull Racing, en zijn komst is een grote slag. Fernando Alonso stelt dat hij zelf contact opnam met Newey om hem te overtuigen.

Alonso is momenteel de grote superster van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen worstelt dit jaar echter met zijn auto, maar dat betekent niet dat hij de handdoek in de ring gooit. Alonso wil in de komende jaren nieuwe successen gaan boeken bij het team, en Newey kan daarbij gaan helpen. De Britse topontwerper gaat zich fulltime bezighouden met Aston Martin, en dat moet tot successen gaan leiden.

Dromen

Alonso heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog een wereldtitel wil pakken. Newey kan hem hierbij dus gaan helpen. In een interview op de website van Aston Martin spreekt Alonso zich uit over de komst van Newey: "Ik hoopte dat Adrian zich bij ons zou voegen toen hij besloot te stoppen bij zijn vorige team. Je droomt ervan dat het een mogelijkheid kan zijn. Er waren wat geruchten dat hij naar andere teams zou gaan en ik vroeg Lawrence Stroll, Martin Whitmarsh en andere mensen binnen het team of we contact hadden opgenomen met Adrian."

Berichtje sturen

Alonso besloot uiteindelijk zelf een balletje op te gooien. De Spanjaard pakte zijn telefoon erbij en hij stuurde Newey een berichtje: "Uiteindelijk heb ik zelfs contact met hem opgenomen. Ik heb zijn telefoonnummer en sms'te hem: 'Wat een verrassing. Als je ooit denkt dat je een nieuwe uitdaging wil, dan zou ik graag een keer met je willen denken.' Toen kwam ik erachter dat Adrian en Lawrence contact hadden. Lawrence hield me op de hoogte van de onderhandelingen. Toen Adrian besloot om hiernaartoe te komen, was ik ontzettend blij maar ook ontzettend trots. Trots op het feit dat hij met ons wilde werken en dat hij in ons project geloofde."