Van Overdijk blijft Zandvoort-directeur en wordt mede-eigenaar

Het circuit van Zandvoort heeft een grote stap gezet voor de toekomst. Algemeen directeur Robert van Overdijk blijft namelijk aan in zijn functie. Van Overdijk werd in verband gebracht met een overstap naar het voetbal, maar hij blijft gewoon aan in Zandvoort. Hij wordt nu tevens mede-eigenaar van het circuit.

Van Overdijk speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de Nederlandse Grand Prix. Hij vervult een belangrijke functie, maar in de afgelopen maanden leek het er op dat hij mogelijk ging vertrekken. Hij werd in verband gebracht met meerdere clubs uit het betaald voetbal, daar zou hij een bestuursfunctie kunnen gaan vervullen. Van Overdijk is dus niet ingegaan op die interesse, want hij blijft gewoon actief bij het iconische circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Van Overdijk blijft niet alleen algemeen directeur, hij wordt ook mede-eigenaar van het circuit. Naast Van Overdijk zijn ook Bernhard van Oranje en zijn zakenpartner Menno de Jong de eigenaren. Tegenover De Telegraaf spreekt de kersvers mede-eigenaar zich uit: "Ik ben niet de persoon om alleen op de winkel te passen. Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt nu ook weer een mooie reis voor ons."