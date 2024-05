Verstappen baalt van Newey-exit, maar vertrouwt op Red Bull

Het is geen geheim meer dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal bevestigde het nieuws eerder deze week. Het is een flinke aderlating voor het team, zo geeft ook Max Verstappen toe. De wereldkampioen geeft aan dat hijzelf niet denkt aan een vertrek bij Red Bull.

Het vertrek van Newey hing al enige tijd in de lucht. De Britse topontwerper speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull, maar hij gaat nu toch op zoek naar een nieuwe uitdaging. Max Verstappen gaf eerder aan dat hij het belangrijk vindt dat Red Bull de belangrijkste namen binnenboord houdt. Het vertrek van Newey zorgde er dan ook voor dat Verstappens vader Jos eerder deze week de noodklok luidde.

Vertrouwen

Op de mediadag in Miami hing iedereen aan de lippen van Verstappen. Hij reageerde in gesprek met de internationale media voor het eerst op het vertrek van Newey: "Van dag tot dag gaat er niets veranderen. Adrian is ontzettend belangrijk geweest, maar uiteindelijk werden de rollen een beetje door elkaar gehusseld. Dat is prima. Je evolueert als team en als persoon. Ik had liever gehad dat hij was gebleven, maar we hebben geweldige kwaliteiten in het technische team. Ze weten precies wat ze moeten doen. Ik voel in het team dat we verdrietig zijn dat hij vertrekt, maar ook dat we op onze kwaliteiten vertrouwen."

Toekomst

Verstappen werd ook naar zijn eigen toekomst gevraagd. Hij stelt dat dit nog steeds hetzelfde is. Hij gaf eerder aan dat hij in een vredige omgeving wil werken en dat de kopstukken moeten blijven. Verstappen laat nogmaals weten dat hij momenteel niet gaat vertrekken: "Er worden veel dingen bedacht in de pers, want ze weten niet hoe de rollen verdeeld waren in het team. Ik kan niet ontkennen dat ik hem liever had zien blijven, vooral vanwege zijn persoonlijkheid en kennis. Dan kan hij potentieel meebrengen naar een ander team, als hij ergens zou willen toetreden. Bovendien vertrouw ik op de mensen die we hebben. Ze zijn extreem goed in wat ze doen."