Button ziet enorm zelfvertrouwen bij Hamilton

Lewis Hamilton is momenteel bezig aan zijn laatste maanden bij het team van Mercedes. De Brit stapt na dit jaar over naar het team van Ferrari, en dat is een opvallende move. Volgens Jenson Button toont deze transfer aan dat Hamilton veel zelfvertrouwen heeft.

Afgelopen winter werd bekend dat Hamilton per 2025 een Ferrari-coureur is. Het nieuws lekte pas heel laat uit, waardoor het voor velen als een donderslag bij heldere hemel kwam. Hamilton focust zich nu nog volledig op Mercedes, maar de buitenwereld kijkt al vooruit. Veel mensen vinden iets van de transfer, maar vrijwel iedereen is het erover eens dat het een enorm dappere stap is.

Oud nieuws

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button deelt die mening. De voormalig Formule 1-coureur kent Hamilton zeer goed en hij spreekt zich uit in de podcast van Sky Sports: "Ik weet dat het inmiddels al oud nieuws is dat Lewis naar Ferrari gaat, maar het is iets waar we het altijd over zullen hebben. Deze kerel, die al zoveel kampioenschappen heeft gewonnen, kreeg de kans en hij pakte deze. Hij is één van de beste coureurs die ik ooit heb zien rijden. Ik heb dit uit de eerste hand, we waren immers drie jaar lang elkaars teamgenoot!"

Zelfvertrouwen

Volgens Button is het een enorm dappere keuze van Hamilton om afscheid te nemen van Mercedes. De enkelvoudig wereldkampioen looft zijn voormalig teamgenoot: "Om dat vertrouwen in zichzelf te hebben om naar Ferrari te gaan en het op te nemen tegen iemand als Charles Leclerc, dan zou ik zeggen: Bravo Lewis! Ik denk dat hij dat vertrouwen nog niet had toen wij nog teamgenoten waren. Nu heeft hij dat wel en hij is echt een heel complete coureur. Hij heeft er veel vertrouwen in dat hij deze nieuwe uitdaging aan kan gaan."