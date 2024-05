McLaren verklaart opvallend bezoek Trump

In Miami waren er afgelopen weekend veel beroemdheden aanwezig bij de Grand Prix. De opvallendste aanwezige was oud-president Donald Trump. De controversiële politicus was te gast bij het team van McLaren, en dat zorgde voor vraagtekens. Bij McLaren voelde men zich genoodzaakt om met een verklaring te komen.

Het gonsde al dagen van de geruchten over de aanwezigheid van Trump. De organisatie van de Grand Prix van Miami had eerder een fundraiser voor de presidentskandidaat tegengehouden, hierdoor verwachtte men dat Trump zou afzien van zijn bezoek aan de race. Niets bleek echter minder waar te zijn, want anderhalf uur voor de race betrad de controversiële Trump de paddock.

Op sociale media vroegen veel mensen zich af wat hij deed bij de Grand Prix. Toen hij zich meldde in de pitbox van McLaren, zorgde dat ook weer voor kritiek. McLaren kwam daarop met een verklaring: "McLaren is een niet-politieke organisatie, maar we erkennen en respecteren het ambt van president van de Verenigde Staten. Dus toen het verzoek werd gedaan om onze garage op raceday te bezoeken, hebben we dat samen met de president van de FIA en de CEO's van Liberty Media geaccepteerd. We waren vereerd dat McLaren Racing was gekozen als vertegenwoordiger van de Formule 1, wat ons de kans gaf om de techniek van wereldklasse die we in de autosport brengen, te laten zien."