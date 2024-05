Hamilton trots op zesde plaats: "Geweldig gevoel!"

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend in Miami een aardige race. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vocht een aantal duels uit, en daar heeft hij van genoten. Na afloop stelde hij dat het de beste racedag van het huidige seizoen was voor hem en zijn team Mercedes.

Hamilton is bezig met een enorm teleurstellend seizoen in de Formule 1. Zijn Mercedes-bolide werkt nog niet naar wens, en de problemen zijn zeer groot. In Miami wist hij de schade enigszins beperkt te houden en kon hij het gevecht aangaan met een aantal coureurs uit de kopgroep. Hij hield zijn auto heel, en uiteindelijk wist hij op een redelijke zesde plaats over de finish te komen in Miami.

Leuke gevechten

Hamilton reageerde na afloop tevreden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen legde zijn gevoel uit aan de internationale media in Miami: "Ik had een paar leuke gevechten. Ik gaf echt alles wat ik in me had om naar voren te komen, en ik maakte een paar goede inhaalacties. Aan het einde van de race konden we een Red Bull uitdagen, en het voelde geweldig om tegen hen te kunnen racen. Het was waarschijnlijk de beste racedag die ik dit jaar heb gehad, dus we moeten nu gewoon blijven door pushen."

Geweldig gevoel

Hamilton wist dat hij niet echt kon vechten met de Red Bull van Sergio Perez, maar dat maakte hem ook niet zoveel uit. Het feit dat hij hem kon zien, gaf hem al een goed gevoel: "Ik had niet het tempo van de jongens voor me, maar ik kon het net volhouden me de DRS. Zonder de DRS begonnen ze tegen het einde wel weg te rijden, maar om ze toch binnen schootsafstand te kunnen houden, gaf me echt een geweldig gevoel!"