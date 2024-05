Norris dankt ouders: "Ze hebben me altijd gesteund"

Lando Norris won gisteren voor het eerst een Grand Prix. In Miami reed de Britse McLaren-coureur een foutloze race en hij beloonde zichzelf. Na afloop bedankte hij zijn familie, en hij legt uit hoe belangrijk zijn ouders voor hem zijn geweest in de afgelopen jaren.

Norris moest er een paar jaar op wachten, maar hij mag zich nu eindelijk een racewinnaar in de Formule 1 noemen. De Brit reed een foutloze race, had geluk met de Safety Car, en wist vervolgens Max Verstappen achter zich te houden. Norris schreeuwde van vreugde over de boordradio, en hij bedankte direct zijn ouders. Hij droeg zijn zege daarna op aan zijn oma, en hij dankte nogmaals zijn familie.

Ouders

Na afloop van de race op de baan rondom het Hard Rock Stadium liet Norris weten hoe belangrijk zijn ouders voor hem zijn. Tijdens de persconferentie legde hij dat uit: "Ik heb net met mijn vader en mijn moeder gesproken. Normaal gesproken gaat mijn vader mee naar de races, maar vandaag niet. Ik weet zeker dat hij daar spijt van heeft! Mijn ouders hebben me altijd enorm gesteund. Ze zijn degene die er vanaf het begin bij zijn geweest. Ze hebben me toestemming gegeven om dit te doen. Ze hebben mij deze wereld in geholpen, ze steunden me, en ze zorgden ervoor dat ik de Formule 1 kon bereiken en mij droom kon verwezenlijken."

Oma

Norris denkt terug aan zijn eerste keer op een circuit, toen hij een jaar of vijf, zes was. Het heilige vuurtje ging toen branden, en daar is hij zijn ouders enorm dankbaar voor. Norris droeg zijn zege direct na de race op aan zijn oma, hij legt uit waarom hij dit deed: "Het ging de laatste tijd niet zo goed met haar. Ik zag haar vorige week en toen zei ik tegen haar dat ik een race ging winnen. Ik zei niet wanneer ik dat ging doen. Ik zei gewoon dat ik ging winnen. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren!"