Sainz blij met derde tijd: "Dit was het doel!"

Carlos Sainz noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Austin. De Spaanse Ferrari-coureur maakte geen fout en was best of the rest achter titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris. Sainz was heel erg in zijn nopjes met zijn derde tijd op het Circuit of the Americas.

De Ferrari's zagen er eerder op de zaterdag snel uit tijdens de sprintrace. Dat tempo hielden ze vast in de kwalificatie. Sainz was sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, en de derde tijd was dan ook geen verrassing. Er had meer in gezeten, maar door de crash van George Russell kwam de kwalificatie vroegtijdig ten einde. De gele vlaggen in de derde sector zorgden ervoor dat ook Sainz moest afremmen.

Sainz maakte zich er niet zo druk over. Na afloop van de kwalificatie verscheen de Spaanse Ferrari-coureur als eerste voor de microfoon van interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Dit was het doel, om een stap te zetten in de kwalificatie vergeleken met gisteren. Gisteren noteerden we de vijfde tijd, en vandaag waren we derde. We hebben dus een stap in de juiste richting gezet. Ik baal een beetje van dat laatste rondje, want ik was drie tienden sneller dan mijn eerdere tijd, ik richtte op een 1:32.6 toen ik bocht zestien inging met nog twee bochten te gaan. Maar goed, dat is nu makkelijk praten."