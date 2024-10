Leclerc baalt van gevecht met Sainz: "Maakt het lastig"

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden een hard gevecht tijdens de eerste ronden van de sprintrace, wat het team uiteindelijk een dubbel podium kostte. De Spanjaard werd nog wel tweede, maar de Monegask liep het podium nipt mis. Na de sprintrace was Leclerc dan ook niet te spreken over de situatie.

Het team van Ferrari zit er dit weekend uitstekend bij in Austin. Leclerc en Sainz konden dan wel niet meestrijden om de sprintpole op vrijdag, maar het racetempo van Ferrari tijdens de sprintrace was uitstekend te noemen. Het Italiaanse team leek de snelheid van Verstappen te hebben maar kon dit niet de gehele race tentoonspreiden. Dat had alles te maken met het harde gevecht tussen de twee Ferrari-coureurs. Leclerc verloor in bocht één namelijk een plaats aan de uitstekend gestarte Lando Norris, waardoor de twee rijders van de Scuderia bij elkaar terechtkwamen. Dit leverde een heerlijk gevecht op dat rondenlang duurde. Voor de fans een genot om naar te kijken, maar voor Ferrari en haar coureurs een ramp, want de kop kon zo langzaamaan wegrijden bij het Ferrari-duo.

Nadat Sainz uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam, kon het tweetal eindelijk naar George Russell en Lando Norris toe rijden. De Mercedes-rijder werd eenvoudig aan de kant geschoven door beide heren, maar Sainz was de enige coureur van Ferrari die Norris wist te passeren. De Spanjaard deed dit in de laatste ronde, waardoor hij opschoof naar P2, terwijl er voor zijn Monegaskische teamgenoot niet meer in zat dan een vierde plaats.

Verschillende aanpak

Na de race baalt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar dan ook van het gevecht met zijn teamgenoot. "Het is hard racen. Ik ga niet te veel in op details, maar we hadden een verschillende aanpak. Ik wilde mijn banden aan het begin van de race wat sparen, terwijl Carlos [Sainz, red.] wilde pushen. Zijn aanpak betaalde zich uit tijdens deze sprintrace", vertelt Leclerc tegenover Viaplay. "Maar ja, als we zo vechten aan het begin van de race maakt dat het lastiger voor het resterende deel. Maar zelfs zonder dat, hadden we een hele goede snelheid vandaag, dus dat is goed. Ik hoop dat we de race morgen wel als een team kunnen maximaliseren."