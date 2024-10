Sainz juicht: "Staan nu waar we willen in het kampioenschap"

Het team van Ferrari kende een geweldige Grand Prix in Austin. Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden de renstal een 1-2tje. De vreugde was groot, ook bij nummer twee Sainz. De Spanjaard bedankte zijn team na een uitgebreide zegeviering onder het podium.

Sainz kende een positief weekend op het Circuit of the Americas. De Spaanse coureur kwam goed voor de dag in de sprint, en ook in de race liep alles op rolletjes. Hij kwam goed weg bij de start en hij greep de tweede positie na een goed uitgevoerde strategie van Ferrari. Samen met zijn team en teamgenoot Leclerc vierde hij vervolgens een uitgebreid feestje in het parc fermé.

Ferrari introduceerde als enige topteam geen updates, en die gok bleek juist te zijn. Sainz was nog bezig met een groepsfoto op het moment dat hij aan de beurt was voor het podiuminterview. Lachend verscheen hij voor de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button: "Ik wil het hele team feliciteren, ook Charles. Dit is een geweldig resultaat en hierdoor staan we precies waar we willen staan in het constructeurskampioenschap. Ik wist dat het grootste deel van de race zou worden beslist bij de start. Ik wist dat Lando en Max er hard in zouden gaan in bocht 1, maar jammer genoeg had ik pech en kon ik de leiding niet pakken."