Wolff verwacht niet dat Red Bull implodeert

De spanningen binnen het team van Red Bull Racing blijven de gemoederen bezighouden. Dat het intern rommelt, is inmiddels wel duidelijk. Bij de concurrentie volgen ze de zaak op de voet, maar Toto Wolff denkt niet dat Red Bull snel zal gaan imploderen.

De rel rondom teambaas Christian Horner zorgde vorige maand voor veel headlines. Horner werd door Red Bull vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar daarmee was de kous nog niet af. Jos Verstappen reageerde kritisch op Horner en Helmut Marko stelde dat hij misschien zou worden geschorst. Dit zorgde dan weer voor geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen naar Mercedes.

Bij Mercedes volgt men de gespannen situatie bij Red Bull op de voet. Teambaas Toto Wolff verwacht echter niet dat Red Bull de zaak laat imploderen. In gesprek met de internationale media stelt Wolff dat Red Bull niet op de zelfvernietigingsknop drukt: "Momenteel lijkt het er niet op dat ze op die knop gaan drukken, want ze komen als eerste en tweede over de streep met een enorme voorsprong. Deze dingen kunnen voor een vertraging zorgen, maar ik denk dat wij ons op onszelf moeten concentreren. Wat wij moet doen, is onze coureurs de best mogelijk auto geven. Het zijn namelijk niet onze coureurs die het probleem zijn."