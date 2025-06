Toto Wolff pessimistisch over terugkeer van Duitse Grand Prix

De Formule 1 ziet steeds meer klassieke circuits verdwijnen en plaatsmaken voor circuits als Miami, Qatar en in de toekomst mogelijk Thailand. De Europese circuits worstelen om een plekje op de kalender te behouden. Imola had dit jaar voorlopig de laatste Grand Prix, Zandvoort eindigt in 2026 en Spa moet genoegen nemen met een roulatiesysteem.

Onze oosterburen plechten voor een terugkeer van de Duitse Grand Prix. De laatste keer dat de Grand Prix van Duitsland verreden werd was in 2019. In 2020 werd er nog wel in Duitsland gereden, maar het werd benoemd als de Grand Prix van Eifel. Toto Wolff vraagt zich af hoe haalbaar het is om de Duitse Grand Prix terug te laten keren.

Geen winst

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er één grote reden waarom de Grand Prix van Duitsland niet zomaar terugkeert: "De stemming voor een Duitse GP is op dit moment duidelijk niet goed genoeg", verklaarde Toto Wolff aan de Frankfurter Algemeine Zeitung. "In Duitsland lijkt niemand het vertrouwen te hebben dat je winst kan genereren met het organiseren van een Grand Prix. Misschien zitten mensen vastgeroest in oude structuren of iets dergelijks. Het lijkt er in ieder geval op dat niemand bereid is om te investeren."

Wolff noemde Silverstone als grote voorbeeld. Het is volgens de Oostenrijker een groot onafhankelijk evenement: "Zij (de organisatoren op Silverstone, red.) maken er een business van", aldus de Oostenrijker. "Iedereen die een Grand Prix wil organiseren, heeft zakelijke belangen of hoopt op wereldwijde aandacht. Als de promotoren in Duitsland daar geen bussinescase in zien, moet de Formule 1 dat accepteren."

Grote waarden

De Grosser Preis von Deutschland zoals de Grand Prix genoemd wordt is door de jaren heen een bekende Grand Prix geworden. Sinds 1951 staat de Grand Prix al op de kalender en is er zelden tussenuit geweest. Alleen in 1950, '55, '60, 2007, 2015 en 2017 stond de Grand Prix niet op de kalender, en sinds 2020 is de Duitse Grand Prix afwezig.