Wolff denkt dat Red Bull Horner-zaak klein wil houden

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner domineerde in de afgelopen weken de headlines in de Formule 1-wereld. Hij is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door het Red Bull-concern, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid. Volgens Toto Wolff komt dat doordat de Engelsen alles klein proberen te houden.

Horner werd vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen vrijgesproken door Red Bull. Hij wilde zelf een punt zetten achter deze periode, maar de storm is allesbehalve gaan liggen. Er kwamen veel geruchten naar buiten en er was ook veel kritiek. Red Bull liet het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke advocaat, maar ze hebben daarvan niets gedeeld met de buitenwereld. Ze deelden Horners vrijspraak slechts met een kort statement.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich meerdere keren kritisch uitgesproken over het onderzoek van Red Bull. Wolff vindt het vreemd dat er amper wordt gesproken over de aanleiding waarom de vrouw die de klacht heeft ingediend naar de HR-afdeling is gestapt. Hij vindt het een verwarrende zaak en zijn landgenoten van OE24 vragen hem waarom hij dit vindt: "Ik denk dat de Oostenrijkers hier professioneel in zijn, terwijl ze in Engeland heel erg hun best doen om alles zo klein mogelijk te houden. Dat is echter vandaag de dag niet meer mogelijk."