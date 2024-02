Verstappen voelt zich thuis in RB20: "Dat is toch knap"

Eigenlijk was het de bedoeling dat Max Verstappen vanmiddag plaats zou nemen achter het stuur van de RB20. Omstandigheden zorgden er echter voor dat Sergio Perez de dag mag afmaken. Verstappen maakt zich niet druk en hij is tevreden, hij vindt dat zijn team iets knaps heeft gedaan.

Max Verstappen zat gisteren de hele dag achter het stuur van de RB20. Hij maakte toen veel indruk door de snelste tijd te rijden en hij reed ook een enorm aantal rondjes. Het was de bedoeling dat hij vandaag de middagsessie voor zijn rekening zou nemen, maar door problemen met een putdeksel werd het format vandaag aangepast door de FIA. Red Bull besloot daarop om Perez in de auto te laten zitten.

Goed gevoel

Verstappen maakt zich daar niet al te druk om. Hij is blij met de werkzaamheden van zijn team. Ook de RB20 kan hem wel bekoren en hij wordt geciteerd door Verstappen.com: "Vanaf de eerste meters in Bahrein voelde de auto goed aan. We hebben daarna ons hele testplan vlekkeloos kunnen afwerken. We hebben weinig problemen gehad. De balans was direct in het juiste bereik, dus dan kan je direct veel gaan uitproberen."

Knap

Verstappen voelde zich direct thuis in de nieuwe RB20. De Nederlander is daar blij mee en dat resulteert in lovende woorden voor het Red Bull-personeel: "Dat het vanaf het begin goed aanvoelde, geeft wel aan dat het team weet wat ze aan het doen zijn en dat we op de simulator de juiste basisafstelling hebben gevonden. Het is toch knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen op een auto die nog nooit op een circuit heeft gereden!"