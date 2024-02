Deze coureurs komen in actie op de laatste testdag in Bahrein

Vandaag staat in Bahrein de derde en laatste dag van de testweek op het programma. Alle teams zullen weer alles gaan geven om zoveel mogelijk meters te maken. Max Verstappen komt onverwachts toch in actie, maar hij is zeker niet de enige die vandaag in actie komt.

Het team ven Red Bull Racing gooide gisteren hun schema overhoop. Eigenlijk was het de bedoeling dat Sergio Perez vandaag de hele dag zou rijden, maar vanwege de problemen met de putdeksel besloot Red Bull Perez gisteren de hele dag in de auto te zetten. Dat betekent dat Max Verstappen vanmiddag nog gewoon in actie zal komen.

Deze coureurs komen vandaag in actie:

Red Bull Racing: Sergio Perez (ochtend), Max Verstappen (middag)

Mercedes: Lewis Hamilton (ochtend), George Russell (middag)

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz (dag delen nog niet bekend)

McLaren: Lando Norris (ochtend), Oscar Piastri (middag)

Aston Martin: Lance Stroll (ochtend), Fernando Alonso (middag)

Alpine: Esteban Ocon (ochtend), Pierre Gasly (middag)

Williams: Alexander Albon

Visa Cash App RB: Daniel Ricciardo (ochtend), Yuki Tsunoda (middag)

Sauber: Valtteri Bottas (ochtend), Guanyu Zhou (middag)

Haas: Kevin Magnussen (ochtend), Nico Hülkenberg (middag)