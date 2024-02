Middagupdate Bahrein: Eerste snelle tijden tijdens productieve sessie

De tweede testdag in Bahrein is een feit. De coureurs hebben weer veel rondjes gereden zonder dat er echte problemen waren. Carlos Sainz durfde het als eerste aan om rondjes te gaan rijden op de zachte banden. Dat zorgde voor een aantal flitsende tijden.

Sainz

De tweede sessie van de donderdag duurde vijf uur. Nadat de ochtendsessie een uur eerder was gestopt vanwege een probleem met een putdeksel, besloot men om een uur eerder te beginnen in Bahrein. Charles Leclerc reed een half uurtje rond voordat hij zijn auto moest afstaan aan zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard trapte het gas is en reed voor het eerst met de zachte banden hij ging daarna zeer snel, maar was niet de enige die dit probeerde.

Perez

Ook Daniel Ricciardo ging de baan op, op de zachte banden. Hij kwam alleen niet in de buurt van de tijd van Sainz. Coureurs leken zich vooral te focussen op de opdrachten van hun teams. Dat hield in dat er veel lange runs en racesimulaties werden uitgevoerd. Sergio Perez zat de hele dag in de auto en dat zorgde ervoor dat hij ruim honderd rondjes wist te rijden. Ook Lewis Hamilton en Logan Sargeant wisten die mijlpaal te bereiken.

Perez reed op de mediumbanden nog een ronde die goed genoeg was voor de tweede tijd achter Sainz. Aangezien Sainz eerder op de zachte banden reed, was het opvallend dat Perez zo dicht in de buurt kon komen met andere banden. De sessie werd afgesloten met tien minuten testen van de systemen. Zo kon de wedstrijdleiding zien of alles werkte.