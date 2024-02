Wie komen er in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein?

Vandaag gaat het Formule 1-seizoen officieel van start met de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Alle teams komen vandaag vanzelfsprekend in actie. Ze kiezen wel voor verschillende methodes om hun coureurs zoveel mogelijk tracktime te geven. Max Verstappen komt vandaag in ieder geval de hele dag in actie.

De teams hebben dit jaar slechts drie testdagen. Om alle tijd zo goed mogelijk te gebruiken, is het belangrijk om de coureurs zoveel mogelijk uren de tijd te geven. Sommige teams kiezen ervoor om hun coureurs hele dagen te geven, terwijl andere teams de keuze hebben gemaakt om de coureurs met elkaar te laten wisselen. Naast Verstappen komt vandaag alleen George Russell de hele dag in actie.

Deze coureurs komen vandaag in actie

Red Bull: Max Verstappen

Mercedes: George Russell

Ferrari: Charles Leclerc (ochtend), Carlos Sainz (middag)

McLaren: Oscar Piastri (ochtend), Lando Norris (middag)

Aston Martin: Fernando Alonso (Ochtend), Lance Stroll (middag)

Alpine: Esteban Ocon (ochtend), Pierre Gasly (middag)

Williams: Alexander Albon (ochtend), Logan Sargeant (middag)

VCARB: Yuki Tsunoda (ochtend), Daniel Ricciardo (middag)

Sauber: Valtteri Bottas (ochtend), Guanyu Zhou (middag)

Haas: Kevin Magnussen (ochtend), Nico Hülkenberg (middag)