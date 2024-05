Thaise plannen worden serieuzer: premier bezoekt race in Imola

Het is geen geheim dat veel landen, steden en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. Ook vanuit Azië is er veel interesse. Thailand aast op een plekje op de kalender en de plannen zijn zeer serieus, in Imola was de Thaise premier hoogstpersoonlijk aanwezig.

Het gonst al maanden van de geruchten over mogelijke nieuwe locaties voor Grands Prix. In de afgelopen periode gingen er geruchten rond over races in bijvoorbeeld Zuid-Korea en Chicago. Ook vanuit Thailand is er interesse in het organiseren van een race. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bezocht eerder al de Thaise premier Srettha Thavisin, en hij blijft nu jagen op een plekje op de Formule 1-kalender. Men mikt op een race op een stratencircuit in Bangkok.

Thavisin was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Hij is bezig met een trip door Italië, en zijn bezoekje aan Imola had zeker niet met ontspanning te maken. Op X schrijft hij wat de reden van zijn bezoek was: "In lijn met het voornemen van de Thaise regering om de Formule 1 naar Thailand te brengen in de nabije toekomst, was ik aanwezig op Imola en voerde ik gesprekken met vertegenwoordigers van de Formule 1. Dit komt overeen met ons beleid om Thailand op de radar te plaatsen voor internationale evenementen en activiteiten."