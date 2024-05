Marko verbaasde zich over McLaren: "Dat irriteerde Lando"

Max Verstappen en Lando Norris streden afgelopen weekend om de winst in Imola. Norris naderde Verstappen, maar hij kwam net te kort om echt de aanval te openen. Helmut Marko verbaasde zich over een radiobericht aan Norris, hij stelt dat dit niet goed is voor de concentratie.

Norris wilde in Imola direct zijn tweede Grand Prix-zege pakken. De Britse McLaren-coureur won twee weken geleden voor het eerst in Miami, en in Imola kwam hij heel dichtbij. Max Verstappen kampte met bandenproblemen, waardoor Norris gevaarlijk dichtbij kwam. De Brit had enkele rondjes eerder dan Verstappen zijn pitstop gemaakt. Hierdoor kwam hij kort vast te zitten achter Sergio Perez.

Pitstop

Helmut Marko hield zijn hart vast tijdens de race. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur werd door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd of Norris had kunnen winnen als hij later was gestopt: "Ik denk niet dat de pitstop van Lando hier de beslissende factor was. Het was een ongelooflijke prestatie van Max, die foutloos reed. Lando maakte juist een paar foutjes toen hij Max opjoeg, waardoor hij niet in de DRS kon komen."

Negatief

Marko zag daarnaast iets opmerkelijks. Norris kwam in de slotfase dichter en dichter bij. Zijn race-engineer riep dat Norris moest pushen, en dat vond Marko nogal vreemd. De Oostenrijker verbaasde zich hierover: "Dat was een interessant radiobericht van zijn engineer. Hij reed al volle bak op de limiet en hij kreeg vervolgens te horen dat hij harder moest pushen. Dat irriteerde Lando waarschijnlijk. Zoiets is vrij negatief voor de concentratie in zo'n situatie."