Perez goudeerlijk: "Enorm pittig om teamgenoot van Max te zijn"

Sergio Perez is al sinds 2021 de teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan barstte van de ambities, maar inmiddels weet hij dat Verstappen niet te verslaan is. Perez begrijpt wel dat sommige coureurs het pittig vinden om naast Verstappen te rijden.

Perez ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. Vorig jaar kende hij een zware periode waarin hij worstelde met zijn vorm, en hij Verstappen geen rugdekking kon geven. Dit jaar gaat het best aardig, al kende hij afgelopen weekend een aantal tegenvallende sessies in Imola. Perez beschikt over een aflopend contract, en hij doet er alles aan om Red Bull te overtuigen. Vooralsnog is men positief over zijn prestaties.

Het zitje naar Verstappen is gewild, maar het is ook een bijzonder lastig zitje. Verstappen is immers enorm dominant, en Perez laat aan de internationale media weten hoe lastig dit is: "Het is niet eerlijk als ik voor andere coureurs ga spreken, maar er zijn redenen waarom Red Bull niet voor iedereen werkt. Het is super pittig om de teamgenoot van Max te zijn. Ik weet zeker dat ik er vaker bovenuit zou steken als ik een andere teamgenoot had. Het is echter een fantastische uitdaging. Max is de beste coureur, hij is compleet en hij maakt amper fouten. Het is fantastisch om zo'n teamgenoot te hebben, want je weet dat je tot de limiet moet pushen en perfecte weekenden te hebben om hem te verslaan."