Jos Verstappen valt uit in laatste stage Sezoensrally

Terwijl zijn zoon Max in actie kwam in Imola, reed Jos Verstappen zelf een rally in België. De voormalig Formule 1-coureur verscheen aan de start van de Sezoensrally. Hij was op weg naar een podiumplaats, maar hij ging de fout in in de allerlaatste klassementsproef.

Jos Verstappen is sinds een aantal jaar actief in rally's in voornamelijk België. Afgelopen weekend nam hij deel aan de Sezoensrally, en die rally is dan weer onderdeel van het Belgian Rally Championship (BRC). Samen met zijn navigator Renaud Jamoul reed Verstappen een goede rally. Hij was hard op weg naar een derde plaats, totdat het misging in de laatste stage. Hij reed met zijn Skoda een diepe greppel in, en daar kom hij niet meer uitkomen.

Het was een flinke teleurstelling voor Verstappen, die in de afgelopen maanden steeds weer een goede indruk in de rallyracerij. Bij Verstappen.com sprak hij zich uit: "Het was wat moeilijker hier en het kwam er niet echt uit. We hebben het echt wel geprobeerde, maar we lijken wel wat aan ons maximum te zitten. Deze rally is weer anders dan de vorige in Wallonië, wat een snel parcours is. Hier moet je wat meer snijden. Als je voor jouw gevoel er alles aan doet en je bent niet snel genoeg, dan zij dat zo."