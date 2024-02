Osaka wil samen met Suzuka op Formule 1-kalender staan

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is in de Formule 1. Veel steden, coureurs en landen zien het wel zitten om een Grand Prix te organiseren. Ook de Japanse stad Osaka aast op een plekje op de kalender en ze zien willen graag samen met Suzuka op de kalender staan.

Eerder deze maand maakte de Formule 1 bekend dat ze het contract van Suzuka hebben verlengd. Dat betekent dat het razend populaire Japanse circuit voorlopig nog op de kalender zal blijven staan. Het nieuws volgde vlak nadat de Japanse stad Osaka kenbaar maakte dat ze ook een Grand Prix willen gaan organiseren. In deze stad willen ze echter geen concurrentiestrijd aangaan met Suzuka, ze willen de sport alleen maar verbreden in het land.

Impact

In Osaka hebben ze dan ook geen enkel probleem met het nieuwe contract van Suzuka. De president van het lokale toerismebureau Hiroshi Mizohata legt dit uit bij AS-web: "Dat heeft geen impact op onze plannen. Suzuka is een goed voorbeeld en we vinden dat dit iets is wat we moeten respecteren, dus we hopen dat we naast elkaar kunnen bestaan. Ik heb niet het plan om de Formule 1 weg te trekken uit Suzuka."

Kansen

Mizohata denkt dat het ook geen probleem zal zijn als er twee Grands Prix in Japan worden verreden. Hij wijst naar de rest van de kalender: "We hebben nog geen specifieke onderhandelingen gehad met de FOM. Er geldt een algeheel idee dat je maar één Grand Prix per land mag hebben, maar er zijn wel meerdere races in de Verenigde Staten en Italië. We hebben een aantal dingen onderzocht over twee races in Japan en we zijn tot de conclusie gekomen dat als we solide businessplan hebben en de juiste stappen volgen, dat onze kans dat zeker niet nul is."