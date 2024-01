Wolff wijst vertrouwen aan als reden contractverlenging

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde deze week dat hij zijn contract heeft verlengd. De Oostenrijker blijft in ieder geval tot en met 2026 de teambaas van de Duitse formatie. Hij stelt dat vertrouwen het allerbelangrijkste is bij het team, daarom heeft hij ook zijn contract verlengd.

Bij Mercedes spelen achter de schermen meerdere partijen een grote rol. Drie partijen hebben de grootste aandelen in handen. Het gaat hier vanzelfsprekend om Mercedes, maar ook om Wolff zelf en het grote Britse chemiebedrijf INEOS. Wolff spreekt regelmatig met Mercedes-kopstuk Ola Källenius en INEOS-baas Sir Jim Ratcliffe. Wolff treedt als teambaas naar de voorgrond terwijl ook Källenius en Ratcliffe een belangrijke rol spelen binnen de renstal.

Wolff maakte zijn contractverlenging bekend tijdens een interview met The Telegraph. Hij onthulde hier wat de belangrijkste redenen voor zijn nieuwe contract zijn. Hij wijst naar zijn mede aandeelhouders: "Ik denk dat het belangrijkste tussen ons drieën vertrouwen is. Als aandeelhouder wil ik uiteindelijk het best mogelijke uit mijn investering halen. Het beste wat je eruit kan halen is winnen. Ik blijf niet op een positie hangen als ik denk dat er iemand is die het beter kan doen. Ik zorg ervoor dat ik mensen om mij heen heb die het tegenovergestelde zeggen. Uiteindelijk hebben we met zijn drieën besloten door te gaan."