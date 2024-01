Verstappen wil regelwijziging na diskwalificatie Hamilton

Er was vorig jaar veel te doen omtrent de regels van de sprintraces. Vooral de parc fermé-regelgeving zorgde voor de nodige ophef. Max Verstappen pleit voor een snelle regelwijziging en daarbij wijst hij naar de diskwalificatie van Lewis Hamilton in Austin.

Hamilton werd na afloop van de Amerikaanse Grand Prix gediskwalificeerd omdat de skids op de bodem van zijn auto te ver waren afgesleten. Ook Charles Leclerc werd hierdoor uit de uitslag geschrapt. De teams van Mercedes en Ferrari hadden de auto's te laag afgesteld, maar dit konden ze niet aanpassen vanwege de parc fermé-regels. Als ze wel aanpassingen hadden doorgevoerd, dan moesten ze vanuit de pitlane starten.

Verkeerde weg

Verstappen is geen fan van de sprints. Hij vindt dan ook dat er tenminste moet worden gekeken naar de parc fermé-regels. Bij Auto, Motor und Sport spreekt Verstappen zich uit: "Als je ook maar een klein beetje de verkeerde weg inslaat in VT1, dan zit je de rest van het weekend vast aan die set-up. Dat is ruk. We hebben een aantal goede sprints gehad, maar ik was niet tevreden. Neem de rijhoogte in Austin. Mercedes en Ferrari hadden hun auto's niet met opzet te laag afgesteld. Zodra je de verkeerde keuze maakt, is er geen weg terug. Je kan hooguit iets doen met de bandenspanning. Als die voorgeschreven waarden te hoog zijn, dan ben je gezien."

Aanpassen

Verstappen vindt het een vervelende toestand en hij is dan ook van mening dat er snel iets moet gaan gebeuren. De Nederlander lijkt dan ook een voorstander te zijn van het plan om twee parc fermé-momenten door te voeren in weekenden met een sprintrace: "Als je wil vasthouden aan die sprintraces, dan zal je ook dingen aan de regels moeten gaan aanpassen. Eén parc fermé voor de zaterdag en één parc fermé voor de zondag is bijvoorbeeld een idee."