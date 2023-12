Verstappen wil Red Bull trouw blijven: "Zou een mooi verhaal zijn"

Max Verstappen is al sinds het begin van zijn Formule 1-loopbaan verbonden aan het Red Bull-concern. De Nederlander greep in de afgelopen jaren de macht in de sport en dat komt mede door de kracht van zijn team. Verstappen zou het mooi vinden als hij ook zijn loopbaan kan afsluiten bij Red Bull.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 voor het toenmalige team van Toro Rosso. Vroeg in 2016 werd hij al gepromoveerd naar Red Bull Racing en de rest is geschiedenis. Hij beschikt momenteel over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal. De drievoudig wereldkampioen droomt van successen in andere klassen, maar het is nog niet duidelijk of hij na 2028 de Formule 1-deur achter zich dichttrekt.

Verstappen voelt zich in ieder geval op zijn plaats bij Red Bull. Hij denkt nog niet aan stoppen en daar is hij duidelijk over in het Viaplay-programma 'Lion Unleashed 3': "Het zou ideaal zijn en het zou een mooi verhaal zijn als ik tot het einde van mijn loopbaan bij dit team kan blijven. Ik houd van wat ik doe. Dit is wat ik deed toen ik opgroeide: racen en proberen de beste te zijn. Zoals ik al heb gezegd, na mijn eerste titel had ik alles bereikt wat ik in deze sport wilde bereiken. Het gaat niet om het winnen van zeven of acht titels. Ik houd van wat ik doe en ik zal dat blijven doen zolang ik hiervan geniet."