Verstappen waarschuwt concurrentie: "RB20 ziet er interessant uit"

Max Verstappen verschijnt in 2024 aan de start als de regerend wereldkampioen. De Nederlander pakte dit jaar met speels gemak zijn derde wereldtitel in de Formule 1. Verstappen heeft veel vertrouwen voor het aankomende seizoen, zijn eerste indrukken van de RB20 zijn goed.

Verstappen herschreef dit jaar de geschiedenisboekjes. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix, hij won tien races op rij en hij werd de eerste coureur ooit die meer dan duizend rondjes aan de leiding had gereden in één seizoen. Het is slechts een greep uit de records die Verstappen dit jaar heeft verbroken. De Nederlander profiteerde van de kracht van de RB10 en men hoopt dat de RB20 net zo goed zal zijn.

Achter de schermen is men al druk bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Verstappen heeft de eerste beelden van de RB20 al gezien. In de podcast 'Talking Bull' spreekt Verstappen zich uit: "Ik heb de echte auto nog niet gezien, maar de tekeningen van de auto heb ik al wel gezien. De wagen bestaat nog niet in de fysieke wereld, maar wat ik heb gezien zag er mooi uit. Het zag er ook interessant uit. Maar het is niet zo dat ik hier even de blauwdrukken van die auto tevoorschijn kan en mag toveren."