Leclerc onthult: "Hamilton zag waar de auto van Max beter is"

Max Verstappen werd dit jaar met gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur verkeerde in bloedvorm, maar hij profiteerde ook van zijn ijzersterke Red Bull-bolide. Volgens Charles Leclerc zag Lewis Hamilton precies waarom de Red Bull zo goed was.

Verstappen won dit jaar een recordbrekend aantal van negentien Grands Prix. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen reed regelmatig met speels gemak weg bij zijn concurrenten. Al in de sprintrace in Qatar greep Verstappen zijn derde wereldtitel, maar daarna deed hij niet rustiger aan. Hij won alle races die volgden en zijn concurrenten vroegen zich af waarom Verstappen zo snel was. Lewis Hamilton deed zijn best om het Red Bull-geheim te ontdekken.

Volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc zag Hamilton waarom hij zo'n grote achterstand had op Verstappen. Leclerc legt aan Auto, Motor und Sport uit dat Hamilton hem in Mexico een geheimpje verklapte: "Ik sprak met Lewis na de race in Mexico en hij vertelde mij dat hij precies kon zien waar de auto van Max beter is. Misschien zag hij dat wel, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik onmogelijk die details kon zien. We hebben het over verschillen van millimeters in rijhoogte en vering. Je kunt natuurlijk zien of een auto harder of zachter opveert op de punten waar hij tijd pakt."