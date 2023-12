Verstappen rijdt over tien jaar niet meer in de Formule 1

Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing kenden dit jaar een zeer dominant seizoen in de Formule 1. Verstappen heeft het momentum stevig in handen en kenners verwachten dat hij voorlopig nog wel zal blijven domineren. Verstappen geeft wel aan dat hij er over tien jaar niet meer bij is.

Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander kende één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de sport. Hij verbrak een enorm aantal records en hij won negentien (!) Grands Prix, slechts driemaal kwam hij niet als winnaar over de streep. Het is de verwachting dat Verstappen nog wel eventjes zal blijven domineren, pas in 2026 gaan er compleet nieuwe regels gelden in de sport.

2026

In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Red Bull gaat vanaf dat jaar samen met Ford een nieuwe krachtbron ontwikkelen. In gesprek met Blick wordt hem gevraagd of zijn dominantie dan stopt: "Dat is een moeilijke vraag. Er werken honderd mensen aan dit Red Bull Powertrains-project in Milton Keynes. We willen niet op het verkeerde been worden gezet in 2026. We hopen allemaal dat het een raket wordt. Maar, we zullen het wel zien."

Tien jaar

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull. Wat er daarna gaat gebeuren, is vanzelfsprekend nog onzeker. Verstappen denkt wel te weten hoe de toekomst van de Formule 1 er uit zal zien: "Er zal over tien jaar waarschijnlijk niet meer met benzine worden gereden. Onze sport wordt nu al groener en duurzamer. Eén ding is in ieder geval wel zeker: Max Verstappen zal er niet meer bij zijn!"