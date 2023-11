'Locaties sprintraces 2024 zijn bekend, twee nieuwe circuits'

Ook in 2024 zal er in de Formule 1 weer worden gewerkt met het sprintformat. Het format zal wederom op de schop gaan, maar dat betekent niet dat er minder sprintraces worden verreden. In 2024 zullen er weer zes circuits de gastheer zijn van de sprints en het lijkt er op dat deze nu zijn uitgelekt.

Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met een nieuw sprintformat. De zaterdag stond hierbij volledig in het teken van de sprintraces. Aan het begin van de middag werd er een zogenaamde Sprint Shootout verreden om de startvolgorde voor de sprintrace te bepalen. Deze sprintrace werd dan aan het einde van de middag verreden. Het format kon op veel kritiek rekenen en de F1 Commission heeft ermee ingestemd om te kijken naar aanpassingen van het format.

Hoe het nieuwe format er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Er liggen meerdere plannen op tafel, maar daar is nog niet veel over naar buiten gekomen. Het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport meldt wel dat de locaties voor de zes sprintraces zijn uitgelekt. AMuS meldt dat Oostenrijk, Austin, Qatar en Sao Paulo de gastheer blijven van een sprintrace. De teruggekeerde race op het circuit van Shanghai en de baan in Miami zouden ook een sprintrace krijgen.