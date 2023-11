Marko waarschuwt concurrentie: "Max wordt nog sneller"

Max Verstappen sloot dit weekend zijn derde kampioensjaar in stijl af. Hij won de Grand Prix van Abu Dhabi en hij werd tevens de eerste coureur die meer dan duizend rondjes aan de leiding heeft gereden in één seizoen. Helmut Marko waarschuwt de concurrentie, want hij stelt dat Verstappen nog beter kan worden.

Verstappen kende dit jaar één van de beste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Qatar zijn wereldtitel en hij bezorgde in Japan zijn team de constructeurstitel. Verstappen won dit jaar negentien Grands Prix en hij eindigde slechts één keer niet op het podium. Hij verbrak een vrachtlading aan records waaronder het record van de meeste zeges op rij en de meeste zeges in één seizoen.

Verbetering

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm trots op het recordbrekende seizoen van Verstappen. In Abu Dhabi werd Marko door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd op welke gebieden Verstappen zich heeft verbeterd: "Op alle gebieden. Het is zijn absolute wil om te winnen. Hij kan in elke situatie de limiet bereiken. Dat doet hij met veel kalmte en gemak. Hij heeft een belangrijke stap in het bandenmanagement gezet. Hij kan op de limiet rijden zonder dat hij de banden verpest."

Piek

Marko denkt dan ook dat Verstappen nog veel beter kan worden. De Oostenrijkse adviseur waarschuwt de concurrentie dan ook voor de toekomst: "Max weet precies hoever hij kan gaan. We hebben zijn piek nog niet gezien. Af en toe wordt hij een beetje ongeduldig als de auto niet precies doet wat hij wil. In de race rijdt hij vol vertrouwen en hij niet meer wanneer het niet nodig is. Hij wordt nog sneller en hij zorgt beter voor zijn materiaal. Dat geeft hem voordelen."