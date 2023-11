Uitslag Grand Prix van Abu Dhabi: Verstappen sluit seizoen in stijl af met simpele zege

Het seizoen 2023 zit er officieel op. De laatste Grand Prix van het seizoen op het circuit van Yas Marina werd zojuist gewonnen door Max Verstappen . In Abu Dhabi ging de tweede plaats naar Charles Leclerc, het podium werd compleet gemaakt door niemand minder dan George Russell.

De coureurs hadden nog één kans om voor een spektakelstuk te zorgen. Iedereen ging er nog eventjes voor zitten en terwijl de zon aan de horizon verdween, gingen de startlichten uit. Leclerc probeerde direct Verstappen te verschalken, maar de wereldkampioen lette goed op. Hij liet de Monegask niet passeren en daarna sloeg hij ouderwets een groot gat naar de concurrentie.

Verstappen kon lekker door cruisen en hij werd de eerste coureur ooit die duizend (!) rondjes in één seizoen aan de leiding heeft gereden. Achter hem vonden er veel inhaalacties plaats, maar dat zorgde niet voor het gedroomde spektakel. Wel reed Yuki Tsunoda nog een aantal rondjes aan de leiding tijdens de eerste serie pitstops. Het was een mooi afscheidscadeautje voor afzwaaiend teambaas Franz Tost.

De focus van de wereld werd langzaam verlegd naar de strijd tussen Ferrari en Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Sergio Perez speelde een onvrijwillige hoofdrol in deze strijd, want in de slotfase kwam hij de McLaren van Lando Norris nog eventjes tegen. De twee raakten elkaar en Perez kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Hierdoor werd het even puzzelen in de laatste ronde.

Perez haalde namelijk George Russell in voor de derde plaats. Leclerc zag dit gebeuren en hij besloot Perez erlangs te laten in de hoop dat hij hierdoor een groot gat kon slaan ten opzichte van Russell. Dit plannetje mislukte waardoor Perez van het podium viel en Mercedes de tweede plaats in het constructeurskampioenschap kon veiligstellen. De tactiek van Ferrari bij Carlos Sainz hielp ook niet echt.

Verder moet het team van Red Bull Racing nog wel eventjes vrezen voor een straf. Bij een pitstop van Max Verstappen droegen sommige monteurs waarschijnlijk geen beschermde bril en dat mag niet. Meerdere teams mogen zich hiervoor melden bij de stewards en daardoor krijgt het seizoen een einde zoals dat hoort bij dit jaar, een jaar vol bijzondere momenten. Het was een succesjaar voor Max Verstappen, een jaar vol nieuwe record, een jaar om soms van te genieten en soms niet. Het was 2023, een jaar waarin Max Verstappen voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd. De coureurs mogen nu van hun vakantie genieten, begin maart barst het circus weer los.