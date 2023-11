De vrijdag in Abu Dhabi: Een karrenvracht aan nieuwe namen

Het allerlaatste raceweekend van het jaar werd gisteren afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De eerste sessie werd gekenmerkt door een karrenvracht aan nieuwe coureurs, de rookies speelden een hoofdrol op de vrijdag in Abu Dhabi.

Jake Dennis, Isack Hadjar, Frederik Vesti, Robert Shwartzman, Patricio O'Ward, Felipe Drugovich, Jack Doohan, Theo Pourchaire, Zak O'Sullivan en Oliver Bearman mochten allemaal hun opwachting maken in de training in Abu Dhabi. Niet alle namen zijn bekend bij het publiek en het voelde voor veel van hen dan ook als een soort snuffelstage. Aangezien veel toppers hun auto hadden afgestaan aan de toppers, voelde het als een vreemde sessie. Bij het team van Mercedes wisten ze dan ook niet of ze wel blij moesten zijn met de snelste tijd van George Russell, zo bleek wel uit een post op X.

De rookies zorgden voor veel verfrissing bij volgers, maar de reden erachter is duidelijk. Aangezien de teams niet meer eindeloos mogen testen, kregen jonge en veelbelovende coureurs veel minder de kans om meters te maken in Formule 1-materiaal. Sinds vorig jaar is het verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. De teams smeren dit alleen niet zo lekker uit over het jaar, iedereen wacht tot het bittere eind.

Formule E-kampioen

Bij het team van Red Bull Racing werd dat op opvallende wijze duidelijk. Max Verstappen en Sergio Perez stonden in de eerste training namelijk allebei aan de zijlijn. Alhoewel Red Bull beschikt over een overvolle talentenpoule, werd er slechts één eigen talent ingezet. Isack Hadjar moet de wagen van Perez besturen terwijl Formule E-kampioen Jake Dennis de kampioenswagen van Verstappen mocht besturen.

Dennis was dan ook met afstand de meeste opvallende rookie van de dag. De Brit heeft al jaren niet in een Formule 1-wagen gereden en hij is slechts als simulatorcoureur verbonden aan Red Bull. Met zijn 28 jaar is Dennis zelfs ouder dan Verstappen en wie een blik werpt op zijn CV, ziet dat hij een enorme bak aan ervaring heeft. Hij is de regerend wereldkampioen in de Formule E en hij heeft onder meer in de DTM gereden.

Betekenis

Dennis voldoet dan ook niet helemaal aan het beeld dat je hebt van een rookie. Hij is zeker geen jongeling meer en een nieuwkomer kan je hem al helemaal niet noemen. Toch voldoet hij aan de eisen die de Formule 1 stelt aan een rookie. Volgens de regels geldt een coureur als rookie als hij (of zij) twee of minder Grands Prix heeft gereden. Dat betekent dus ook dat teams reservecoureurs die anders geen kans krijgen kunnen inzetten.

Bij het team van Ferrari is dat het duidelijkst merkbaar. Robert Shwartzman is vrijwel elk raceweekend aanwezig op het circuit, maar zijn kans op een Formule 1-zitje is vrijwel nul. Het feit dat Ferrari hun grote talent Oliver Bearman laat rijden bij Haas, zegt genoeg. De betrouwbare Shwartzman krijgt de kans om meters te maken, maar Bearmans kansen op een zitje zijn vele malen groter.

Schoonheid?

Het is dan ook precies het punt waar je kan twijfelen aan de rookie-trainingen. Oorspronkelijk was het plan immers bedacht als een soort kans voor jong talent. Coureurs als Dennis en Shwartzman vallen niet helemaal meer in deze categorie. Jongens als Bearman, Hadjar en O'Sullivan dan weer wel. De vraag is dan ook: moeten de regels over rookies worden aangescherpt met bijvoorbeeld een leeftijdsgrens, of is dit juist de schoonheid van deze regelgeving?