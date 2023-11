Uitslag VT2 Abu Dhabi: Leclerc snelste in door rode vlaggen verstoorde sessie

Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi hebben de coureurs net de tweede vrije training afgewerkt. De snelste tijd van de training werd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter ging de tweede tijd naar Lando Norris, de top drie werd in deze laatste vrijdagtraining van het jaar compleet gemaakt door Max Verstappen.

Het was direct druk op de baan bij de start van de tweede vrije training in Abu Dhabi. Aangezien veel coureurs aan de kant stonden in de eerste training én het weer vergelijkbaar was met de kwalificatie, werd het een belangrijke sessie. Vrijwel alle coureurs kwamen naar buiten, ook Max Verstappen wilde direct meters gaan maken.

Al snel kon iedereen de pitlane weer opzoeken, want er werd met de rode vlag gezwaaid na een crash van Carlos Sainz in de eerste sector. De Spaanse Ferrari-coureur raakte een hobbel en verloor toen de macht over het stuur. Hij vloog zeer hard de tec pro barrier in en de schade was fors. De tec pro moest worden gerepareerd en dat betekende een zeer lange rode vlag.

Nieuwe rode vlag

Het was dan ook een drukke herstart omdat iedereen meters wilden maken. Verstappen zag dat Alexander Albon probeerde voor te piepen bij de herstart en daar was de wereldkampioen niet zo blij mee. Het was een paar minuten leuk, want al snel was er een tweede rode vlag vanwege een spin van Nico Hülkenberg in de eerste bocht. Hij beschadigde de achtervleugel en de achterband van zijn Haas.

Verstappen

Na een tweede onderbreking ging de training weer van start. De coureurs hadden nog maar een klein kwartiertje te gaan en er was dan ook geen tijd te verliezen. Max Verstappen had geen zin om te wachten, hij duwde zich in de krappe pit exit langs de Mercedessen en de Alpine van Pierre Gasly. Hij probeerde een snelle tijd neer te zetten, maar hij moest genoegen nemen met de derde tijd. Aangezien er amper tijd over was, zat er niet veel meer in voor de Nederlander.