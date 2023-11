Marko wil Las Vegas niet afkraken: "Ik ga alles rustig bekijken"

De Grand Prix van Las Vegas keert dit weekend terug op de Formule 1-kalender. Het belooft een groot spektakel te worden, maar nog niet iedereen is enthousiast. Helmut Marko wil er nog niet te veel over zeggen, maar hij wil zich graag laten verrassen door de organisatie.

De race in Las Vegas belooft een enorm spektakelstuk te worden. De hype rondom de Grand Prix is groot, maar men verwacht ook een grote show. De Amerikanen hebben allerlei plannetjes gemaakt, zo organiseren ze een launchparty, is er weer een voorstelrondje en ook de gloednieuwe Sphere is afgehuurd. Niet iedereen is fan, want het circuit zelf oogt allesbehalve moeilijk. Er zijn immers vooral veel zeer lange rechte stukken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil de race niet direct afkraken. De normaal zo uitgesproken Oostenrijker reist met een open blik af naar Las Vegas en daar zal hij wel zien wat er gaat gebeuren. In gesprek met OE24 wordt Marko gevraagd of hij een fan is van de race: "Ik ben niet helemaal de juiste persoon om hier iets over te zeggen. Maar, we moeten dit evenement vol met glamour een kans geven. Ik zag alles eens rustig gaan bekijken en daarna zal ik je mijn mening over dit onderwerp gaan geven."