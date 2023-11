Russell hekelt gridstraf: "Ze blijven maar regels toevoegen"

George Russell ontving afgelopen weekend in Brazilië een gridstraf voor een opvallend vergrijp. De Britse Mercedes-coureur werd als eerste bestraft omdat hij tijdens de kwalificatie niet links genoeg bleef rijden in de uitgang van de pitlane. Russell hoopt dat de FIA snel voor duidelijkheid gaat zorgen.

Om filevorming in de uitgang van de pitlane te voorkomen voerde wedstrijdleider Niels Wittich een opvallende regelwijziging door in Brazilië. Uit de documenten van de FIA bleek namelijk dat de coureurs niet meer extreem langzaam mochten rijden in de uitgang van de pitlane. Om ze toch nog een kans te geven om een gat te creëren met de andere auto's, mocht ze wel langzaam blijven rijden in de uitgang van de pitlane. Ze moesten dan wel zo links mogelijk blijven rijden.

Frustrerend

George Russell reed tijdens de kwalificatie niet links genoeg in de pitlane en dat leverde hem een gridstraf van twee plaatsen op. Tegenover de internationale media liet Russell weten dat hij hier niet tevreden mee was: "Met alle schroefjes en dingetjes die op de baan liggen, wil je niet aan de linkerkant van het asfalt blijven rijden. De stewards vertelden mij dat ik gewoon pech had omdat Pierre Gasly gas gaf. Ze zeiden dat ik in feite niets anders deed dan de andere coureurs. Dat was frustrerend."

Vervelend

Russell is van mening dat het nu onterecht te ingewikkeld wordt gemaakt. Hij hoopt dat er snel veranderingen worden doorgevoerd om dit probleem te verhelpen: "Ze gingen er heel erg zwart/wit mee om. Ze blijven maar regels toevoegen en elke keer als dat een consequentie met zich meebrengt vragen wij ons af waarom dat zo is. Het was vervelend, ook omdat dit de eerste keer was dat er iemand een straf voor ontving. We moeten het er maar mee doen."