Hamilton blij dat het seizoen bijna voorbij is

Terwijl alle aandacht uitging naar racewinnaar Verstappen, was er veel ontevredenheid bij het team van Mercedes. George Russell viel uit en Lewis Hamilton werd slechts achtste. Hamilton baalde en hij gaf aan dat hij blij is dat het seizoen er bijna opzit.

Hamilton begon goed aan de Braziliaanse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur opende de aanval, maar daarna werd hij gegrepen door Lando Norris en Fernando Alonso. Hamilton zakte daarna door het veld als een steen in het water. Zijn teamgenoot George Russell viel uit met motorproblemen, maar Hamilton hield het nog wel vol. De achtste plaats was niet het resultaat waar hij van had gedroomd.

Hamilton baalde en hij gaf toe dat hij blij is dat het seizoen er bijna opzit. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was er heel eerlijk over bij Sky Sports: "Het voelde niet zo slecht als gisteren. Gisteren had ik letterlijk geen banden meer over. Ik heb het gevoel dat ik vandaag een betere race qua het managen van de banden. De auto werkt soms wel en soms niet, hij is enorm inconsistent tijdens de ronde. We moeten uitzoeken wat daar aan de hand is. We waren daarna heel langzaam op de rechte stukken en we gleden heen en weer in de bochten. Deze moeten we snel gaan vergeten, we kunnen veel leren."