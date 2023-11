Uitslag Sprint Shootout Brazilië: Norris grijpt sprintpole in chaotische Shootout

De startopstelling voor sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo is bekend. De snelste tijd werd zojuist genoteerd door Lando Norris. Hij deelt straks de eerste startrij met Max Verstappen , de top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

SQ1

De start van het eerste gedeelte van de Sprint Shootout begon zeer rustig. Veel coureurs bleven rustig wachten totdat ze de baan reden. Max Verstappen kwam als eerste naar buiten en al snel volgden er meer. Er gebeurde niet veel, maar Max Verstappen schrok zich wel een hoedje toen zijn teamgenoot Sergio Perez langs kwam vliegen. Verstappen reageerde geagiteerd, maar volgens zijn engineer stond de actie van Perez niet op het programma.

De sessie leek rustig te eindigen, maar Esteban Ocon zorgde alsnog voor vuurwerk. De Franse Alpine-coureur was bezig met een snelle ronde, moest zich corrigeren en in dat proces raakte hij de Aston Martin van Fernando Alonso. De Spanjaard was bezig met een langzame ronde en Ocon raakte hem vol. De Alpine was afgeschreven en Ocon was kwaad. Alonso had ophangingschade en een lekke band. Ocon, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Alexander Albon en Logan Sargeant vielen af.

SQ2

De crash zorgde voor flink wat vertraging. Na een aantal minuten waren de werkzaamheden voltooid en ging het licht weer op groen. Fernando Alonso stond op dat moment de pers al te woord, want de schade aan zijn Aston Martin was te groot om verder te gaan.

Max Verstappen kwam wel de baan op en dat deed hij weer als eerste. Veel coureurs volgden hem en de verschillen waren zeer klein. Het verschil in de top tien was in deze sessie nog geen halve seconde. Het leverde nauwelijks verrassingen op, want naast Alonso vielen ook Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Valtteri Bottas af.

SQ3

Het derde gedeelte van de Sprint Shootout begon nog veel rustiger dan de eerste twee sessies. Het leek wel alsof alle coureurs eerst nog eventjes hun kopje thee moesten opdrinken voordat ze de baan opkwamen. De realiteit was anders, want niet iedereen had de beschikking over meerdere verse setjes softs. Dat zorgde voor een echte shootout van één rondje en dat werd een spektakel. Iedereen probeerde zich te verbeteren, maar Lando Norris hield het hoofd koel. De snelste tijd ging dan ook naar hem.

