Uitslag kwalificatie Mexico: Leclerc bezorgt Ferrari 1-2tje, Verstappen moet vrezen voor straf

Op het Autódromo Hermanos Rodriguez werd zojuist de kwalificatie verreden. In de Mexicaanse hoofdstad werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Hij deelt morgen de eerste startrij met niemand minder dan Carlos Sainz. De top drie werd deze keer compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

De kwalificatie begon op een redelijk tamme manier. Alleen Kevin Magnussen, Pierre Gasly en de Aston Martins kozen ervoor om direct de baan op te komen. De andere teams kozen ervoor om iets langer te wachten. De grote namen kwamen na vier minuten naar buiten en toen begon het echte werk. Verstappen was direct snel, maar aan het begin van de tweede run hielden hij en George Russell iedereen in de pitlane op. Beide mannen mogen zich daarvoor bij de stewards gaan melden. Lando Norris gokte op een late run, maar door een spin van Fernando Alonso kon hij zich niet verbeteren en viel hij op pijnlijke wijze af. Ook Esteban Ocon, Magnussen, Lance Stroll en Logan Sargeant vielen af.

Q2

De gele vlag aan het einde van Q1 kreeg bij de start van het tweede kwalificatiegedeelte nog een staartje. Lewis Hamilton heeft mogelijk niet genoeg snelheid geminderd en hij mag zich dus melden. Logan Sargeant en Yuki Tsunoda haalden in onder de gele vlag en ook dat duo mag naar de stewards.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie was het wederom een drukte van belang. De Red Bulls kwamen direct de baan op om verkeer te ontlopen, maar dat betekende wel dat ze moesten hopen op weinig megatijden. Ze kregen hun zin, maar het werd wel een chaotische vertoning. Wederom werd de pitlane haast geblokkeerd en in de drukte tikte Tsunoda ook nog een krik van Williams aan. Alexander Albon leek door te gaan, maar zij tijd werd verwijderd. Hierdoor viel hij af en dat gold ook voor Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Tsunoda.

Q3

Onder aanvoering van Max Verstappen kwamen de overgebleven tien coureurs de baan op. Alleen Zhou besloot iets langer te wachten, maar hij kon zich niet mengen in de strijd om de pole position. Het werd een enorm spannende strijd, want uit het niets gingen de Ferrari's als de brandweer. In de eerste run reden Leclerc en Sainz twee razendsnelle tijden en ze konden die tijden niet verbeteren in hun tweede run. Ook Verstappen kwam er niet aan dat zorgt voor een volledig rode eerste startrij. Daniel Ricciardo ging ook snel en hij mag zelfs hopen op een mooie startpositie vanwege de dreigende straf van Verstappen.