Uitslag VT3 Mexico: Stabiele Verstappen nipt sneller dan verrassende Albon

De derde en laatste vrije training van het Mexicaanse Grand Prix-weekend is een feit. Op het Autdódromo Hermanos Rodriguez werd de snelste tijd zojuist genoteerd door Max Verstappen. Achter hem stond de naam van Alexander Albon op de tweede plaats. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Sergio Perez.

De teams en coureurs begonnen op hun gemakje aan de laatste vrije training van het weekend. Terwijl de klok begon te lopen stonden de meeste coureurs nog te keuvelen in de pitbox. Valtteri Bottas kwam na drie minuten als eerste de baan op en alleen de Aston Martins kwamen achter hem aan. Max Verstappen en Sergio Perez wachtten zo'n twintig minuten voordat ze meters gingen maken.

Albon

Verstappen reed een stabiele sessie waarin hij gewoon weer de snelste tijd reed. Ondanks dat hij klaagde over verkeer, stond er helemaal niemand voor hem op de tijdenlijst. Achter hem stond echter een verrassende naam op de tweede plek in de uitslag. Williams-coureur Alexander Albon was net langzamer dan Verstappen en dat zorgde voor de nodige verbazing. Dat is geen verrassing aangezien hij gisteren ook al een goede eerste vrije training reed.

Foro Sol

De Mexicaanse fans hadden daar echter geen boodschap aan, want ze juichten voor hun raceheld Sergio Perez. Elke keer als hij door het sfeervolle Foro Sol reed, ging iedereen uit zijn of haar plaat. Het publiek werd ook nog eens getrakteerd op een redelijk rommelige sessie. Vlak voor het inrijden van het stadion spinde Pierre Gasly en zijn Alpine-teamgenoot Esteban Ocon schoot met mogelijke remproblemen rechtdoor in de eerste bocht.

Bij de Ferrari-coureurs kwam het stoom uit de oren. Charles Leclerc werd in zijn snelle ronde gehinderd door de niet helemaal scherpe Kevin Magnussen. Leclercs Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz had het ook niet makkelijk, hij werd op zijn beurt gehinderd door de klungelende Lance Stroll. De Canadees reed midden op de baan toen Sainz eraan kwam. De Spanjaard moest in de ankers en hij spinde. In woord en gebaar liet hij Stroll daarna weten wat hij hiervan vond.