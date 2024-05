"McLaren introduceert enorm updatepakket in Miami".

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. Alhoewel het een sprintweekend is, introduceren veel teams wel een aantal updates. Het team van McLaren heeft niet stilgezeten, want ze nemen dit weekend zeer veel nieuwe onderdelen mee naar de baan in Miami Gardens.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat de Britse renstal tien nieuwe onderdelen meeneemt naar Miami. Vrijwel alle nieuwe onderdelen hebben invloed op de performance, alleen de beam wing is aangepast met het oog op het circuit De voorvleugel, de voorwielophanging, de brakeducts aan de voorkant, de vloer, de inlet van de sidepods, de engine cover, de cooling louvres, de achterwielophanging en de brakeducts aan de achterkant zijn aangepast.

Veel andere teams kiezen ook voor updates. Red Bull Racing heeft namelijk een aantal dingen aangepast aan de vloer met het oog op het gewicht van de auto. Bij Mercedes zijn er een aantal zaken aan de auto aangepast, maar het gaat hier niet om zo'n uitgebreid updatepakket als bij McLaren het geval is.