Uitslag VT1 Mexico: Verstappen toont direct snelheid, Albon verrassend dichtbij

De eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodriguez zit er alweer op. In Mexico-Stad werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Alexander Albon, de top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Sergio Perez.

Met vijf rookies op de baan werd het een bijzondere eerste vrije training in Mexico. Geen van de vijf jongelingen kwam als eerste de baan op, die eer was weggelegd voor ervaren rot Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard was een een grote naam in de Formule 1 toen bijvoorbeeld Oliver Bearman werd geboren. Het was direct druk op de baan, maar al snel doken verschillende coureurs alweer op onvrijwillige wijze de pitlane in.

Rookies

Alfa Romeo-rookie Theo Pourchaire kampte met problemen met zijn remmen, vier keer moest hij de pits opzoeken en hij kon dan ook geen competitieve tijd neerzetten. Zijn mede rookie Isack Hadjar begon ook op een moeilijke wijze aan de sessie, zijn auto schoot namelijk in de anti-stall. Hij kon zijn weg wel vervolgen en hij reed verder een foutloze sessie, hetzelfde gold voor Bearman, Frederik Vesti en Jack Doohan.

Problemen

Ook bij de ervaren coureurs ging er van alles mis. Carlos Sainz had problemen met zijn hydrauliek waardoor hij een groot deel van de sessie aan zijn neus voorbij moest laten gaan. Zijn teamgenoot Charles Leclerc kon meer meters maken, maar hij klaagde wel over een vreemd geluid in zijn motor. Daniel Ricciardo verloo op zijn beurt een onderdeel wat midden op de baan belandde.

Verstappen

Max Verstappen reed een vrijwel foutloze sessie, hij had alleen last van een losliggend object in zijn cockpit. Verder ging de Nederlandse wereldkampioen weer als de brandweer. Zijn eerste rivaal was echter niet zijn teamgenoot Sergio Perez, maar Williams-coureur Alexander Albon. De Thaise Brit reed een zeer goede tijd en hij kwam slechts een fractie van een seconde te kort om Verstappen te verslaan. Met nog twee vrije trainingen te gaan voordat het echte werk begint, hebben de teams nog genoeg tijd om de problemen op te lossen.