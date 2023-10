Deze rookies komen vandaag in actie in Mexico

Vandaag staan de eerste twee vrije trainingen van het Mexicaanse Grand Prix-weekend op het programma. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez komen vandaag meerdere rookies in actie. In de eerste vrije training komen vijf nieuwe namen in actie, de teams zijn dit seizoen immers verplicht om rookies in te zetten in de vrije trainingen.

Minimaal twee keer moeten de teams een rookie inzetten tijdens het huidige seizoen. Veel teams moeten nog aan deze plicht voldoen en vandaag zetten vijf teams jonge coureurs in. De meeste van deze namen maken hun debuut tijdens een Formule 1-weekend. Bij Alfa Romeo en Alpine is dat niet het geval. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) en Jack Doohan (Alpine) maakten vorig jaar immers ook al meters tijdens vrije trainingen.

De teams van Mercedes, Haas en AlphaTauri zetten nieuwe gezichten in. Het topteam van Mercedes kiest voor hun talent Frederik Vesti. Hij is al voor geruime tijd verbonden aan de renstal en hij gaat nu zijn eerste Formule 1-meters maken tijdens een raceweekend. Bij Haas neemt het grote Ferrari-talent Oliver Bearman plaats achter het stuur, AlphaTauri kiest voor Red Bull Junior Isack Hadjar. Het is de verwachting dat alle vijf coureurs later dit seizoen nog een sessie gaan rijden.