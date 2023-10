Ricciardo maakt morgen comeback in Formule 1-wagen

Daniel Ricciardo maakt volgende week in Austin zijn comeback in de Formule 1. De Australiër brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en sindsdien staat hij aan de zijlijn. Hij is nu zo goed als fit en dat betekent dat hij weer achter het stuur van een Formule 1-wagen kan kruipen. Morgen bestuurt hij alweer een racewagen.

Ricciardo heeft sinds zijn crash in de tweede vrije training in Zandvoort geen meter meer gereden in een Formule 1-wagen. In de afgelopen weken werd hij bij AlphaTauri vervangen door Liam Lawson. Achter de schermen werkte Ricciardo hard aan zijn herstel en morgen kruipt hij weer achter het stuur van een Red Bull-bolide. Hij zal tijdens een showrun in het Amerikaanse Nashville in actie komen. Voor het eerst sinds Zandvoort zal hij dus weer gaan rijden.