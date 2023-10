Manager Vermeulen trots: "Jaar om nooit te vergeten"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd al in de Sprint wereldkampioen en hij schreef daarna ook nog eens de Grand Prix op zijn naam. Verstappens manager Raymond Vermeulen stelt dat ze dit jaar nooit meer gaan vergeten.

Voorafgaand het raceweekend in Qatar was al duidelijk dat Verstappen op eenvoudige wijze wereldkampioen kon gaan worden. Toen zijn enige uitdager Sergio Perez uitviel in de sprintrace, was de titel van Verstappen al een feit. Na afloop van de Sprint vierde de Nederlander een klein feestje met zijn team en familie, maar daarna ging de blik weer op de race. Dat verliep naar wens, want hij schreef de Grand Prix gewoon weer op zijn naam.

Verstappen maakte veel mensen trots met zijn resultaten in het huidige seizoen. Ook zijn manager Raymond Vermeulen deelt complimenten uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat het een jaar is om nooit te vergeten. Max heeft uiteindelijk een heel sterk en dominant seizoen gehad met ook tien zeges achter elkaar. Het was gewoon next level. De titel is een mooie kroon op dat werk, al was het wel een beetje apart dat het in een sprintrace gebeurde. Of het nu daar gebeurt of in de Grand Prix, het belangrijkste is dat de derde titel binnen is. Ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn."